ДБР з початку року передало в бюджет майна на 1,734 млрд гривень

Було розпочато 153 кримінальні провадження та повідомлено про підозру 86 особам.

З початку 2021 року працівники Державного бюро розслідувань виявили та передали в управління держави майно на понад 1 млрд 734 млн гривень, встановлено збитків завданих бюджету держави на понад 880 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Але те, що результати діяльності ДБР за усіма напрямами у 2,5 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року, не привід заспокоюватися та знижувати оберти протидії злочинності", - підкреслив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Він зауважив, що це стосується і протидії корупції в митних органах. Так, за пів року було розпочато 153 кримінальні провадження та повідомлено про підозру 86 особам.

"Водночас проблема не втратила своєї актуальності. Незважаючи на прийняті РНБО рішення стосовно конкретних організаторів контрабандних схем у державних масштабах, на Волині, Закарпатті, Одещині, Харьківщині, Львівщині та на Буковині продовжують діяти організовані канали постачання в Україну підакцизних товарів і товарів широкого вжитку. Така ситуація не лише підриває економічну спроможність держави, але й призводить до репутаційних втрат України на міжнародній арені", - наголосив Сухачов.

Він додав, що роль ДБР у протидії подібним негативним явищам має значно посилитися.

Не менш важливим напрямом, який необхідно активізувати, є протидія зловживанням у сфері екології та охорони природних багатств. Зокрема, - незаконній вирубці лісу, розкраданню надр, незаконному вилову риби, протиправному видобутку піску та вчиненню інших злочинів за мовчазної згоди контролюючих органів.

"Незважаючи на вжиті заходи та десятки кримінальних справ, у регіонах продовжуються незаконні масштабні вирубки лісів. З початку року ДБР вже розпочато 97 кримінальних проваджень та повідомлено про підозру 77 особам. До суду скеровано 35 обвинувальних актів стосовно 92 осіб", - зазначив Сухачов.

Нагадаємо, раніше ДБР закликало громадян повідомляти про ймовірну корупцію посадовців.