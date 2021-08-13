Галущенко: мета "Північного потоку-2" - створити штучний дефіцит газу в Центральній і Східній Європі

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що метою російського газопроводу "Північний потік-2" є створення штучного дефіциту газу в Центральній і Східній Європі.

Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню BiznesAlert.

"Наші країни солідарні в оцінці, що "Північний потік-2" – це геополітичний, а не комерційний проєкт. Його мета – створити штучний дефіцит газу в Центральній і Східній Європі. Уже зараз "Газпром" використовує своє монопольне становище, щоб утримувати на рекордно високому рівні ціни на газ на європейському ринку. Якщо "Газпром" отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу в підконтрольних йому газопроводах, це дасть Кремлю нові потужні важелі, щоб втручатися у внутрішні справи ЄС", - сказав Галущенко.

Він вважає, що для протистояння планам "Газпрому" Європа має домогтися відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу.

"Це складний і амбітний проєкт, який міг би реалізувати Євросоюз як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром". Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - сказав він.

Нагадаємо, що в червні 2021 року голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що хоче через арбітраж з "Газпромом" розблокувати постачання газу з Центральної Азії.

У 2019 році Україна і Росія підписали міжурядовий протокол, що передбачав пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від наявних позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.

Після добудови газопроводу "Північний потік-2" Росія матиме необхідну інфраструктуру, щоб повністю відмовитися від транзиту газу через Україну.