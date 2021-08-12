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Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО

До кінця року хочуть мати 40 торгових точок.

Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Фото: mere.in.ua

Торгова мережа Mere (проєкт власників російського дискаунтера "Светофор") відкрила супермаркети в Нікополі та Павлограді, хоча в РНБО були проти.

Про це повідомили Liga.net та Retailers.ua.

За словами директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменка, в планах мережі експансія в інші міста України через відкриття 40 магазинів до кінця року. Наступного тижня відкриються магазини в Білій Церкві, 4 магазини в Дніпропетровській області і один магазин в Чернівцях.

Хоменко додав, що під час запуску в Україні компанія не зустрічала проблем з боку РНБО або інших представників влади

Під брендом Mere розвивається російський дискаунтер "Светофор". Чотири магазини мережі працюють в Німеччині. Також Mere відкриваються в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. У планах - Іспанія, Франція, Греція і Великобританія. За інформацією Retail Gazette, Mere планує відкрити понад 300 магазинів у Великобританії протягом наступних восьми-десяти років. Своїм виходом мережа планує скоротити частку Lidl і Aldi на 20-30%. Перші чотири магазини відкриються вже в цьому році.

Нагадаємо, що у червні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська мережа магазинів Mere не працюватиме в Україні.

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