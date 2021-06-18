Данілов заявив, що російська мережа магазинів Mere не працюватиме в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні не працюватиме російська мережа супермаркетів Mere, яка хоче розгорнути діяльність на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей

Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Данілов назвав плани РФ по виходу на український ринок "операцією спецслужб"

"Це - операція російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своєї політичної мети. Ця мережа в Україні працювати не буде", - наголосив секретар РНБО.

"Мені прикро, що мер і депутати, які є в місті Миколаєві не розуміють, що вони несуть так само спільну відповідальність. І коли вони кажуть, що у них не вистачає повноважень, то, шановні друзі, було би бажання...", - додав Данілов.

Нагадаємо, MERE - це проєкт власників російської мережі супермаркетів "Світлофор". Вона належить бізнесменам з міста Красноярськ - Сергію та Андрію Шнайдерам. Мережа пропонує товари за нижчими в порівнянні з конкурентами цінами.

Днями видання Retailers з посиланням на директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменка повідомило про плани мережі відновити роботу супермаркету Mere в Миколаєві. Мережа планує відкрити 40 магазинів до кінця року. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що місцева влада не має повноважень забороняти діяльність бізнесу.

Данілов, своєю чергою, заявив, що якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, "то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані заходи".