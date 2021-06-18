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РНБО наклала санкції на причетних до розробки вірусу notPetya

Обмежувальні заходи застосували щодо чотирьох юридичних та шести фізичних осіб, але імена і назви поки не назвали. 

РНБО наклала санкції на причетних до розробки вірусу notPetya
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на чотирьох юридичних та шести фізичних осіб, які афільовані зі спецслужбами Росії. Ці особи причетні до розробки компонентів вірусу notPetya, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу. 

"Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків США і обвинувачуються Штатами в кримінальному процесі за здійснення кібератак", - заявив він. 

Також РНБО подовжила трирічні санкції від 21 червня 2018 року, накладені на російські компанії.

"Це всі суб'єкти, які є в наявності в юридичних реєстрах і є ще живим, бо частина людей, щодо яких застосували санкції, вже померли, відповідно, їх у цьому списку немає", - додав Данілов. 

Нагадаємо, що кібератака вірусу NotPetya відбулася 27 червня 2017 року. Від вірусу-здирника постраждали безліч українських об'єктів: аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком", а також низка міністерств і банківських систем. У Британії від вірусу постраждали десятки організацій, у тому числі поштові служби, а також рекламні, юридичні, логістичні та фінансові компанії.

У ЦРУ заявили, що кібератаку організували російські військові.

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