Зеленський отримав 2,8 млн гривень від ОВДП і вклав їх назад

Президент Володимир Зеленський отримав 2,78 млн гривень доходу від облігацій внутрішньої державної позики та одразу вклав їх назад, купивши 100 ОВДП на загальну суму 2,73 млн гривень.

Про це повідомляється в повідомленнях про суттєві зміни в майновому стані, які було внесено в Єдиний державний реєстр декларацій 11 червня (отримання доходу, інвестиція).

У березні 2021 року в щорічній декларації президент Зеленський вказав, що доходи його родини за рік становили 22,747 млн гривень, в тому числі прибуток від цінних паперів в розмірі 203,6 тис. гривень.

Тоді у президента було 98 державних облігацій номінальною вартістю 25 862 грн кожна.

У 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Тоді Зеленський не задекларував дохід від ОВДП і особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.