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Зеленський отримав 2,8 млн гривень від ОВДП і вклав їх назад

Президент інвестує в державний борг України.

Зеленський отримав 2,8 млн гривень від ОВДП і вклав їх назад
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський отримав 2,78 млн гривень доходу від облігацій внутрішньої державної позики та одразу вклав їх назад, купивши 100 ОВДП на загальну суму 2,73 млн гривень.

Про це повідомляється в повідомленнях про суттєві зміни в майновому стані, які було внесено в Єдиний державний реєстр декларацій 11 червня (отримання доходу, інвестиція).

У березні 2021 року в щорічній декларації президент Зеленський вказав, що доходи його родини за рік становили 22,747 млн гривень, в тому числі прибуток від цінних паперів в розмірі 203,6 тис. гривень.

Тоді у президента було 98 державних облігацій номінальною вартістю 25 862 грн кожна.

У 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Тоді Зеленський не задекларував дохід від ОВДП і особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

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