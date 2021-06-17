Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом, - Порошенко

«Байден дав Путіну півроку. Україна повинна повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль», - зазначив експрезидент.

Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом про новий розподіл світу і про те, щоб заплющити очі на злочини Путіна проти України. Про це у відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Байден дав Путіну півроку. Україна повинна повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль», – говорить Порошенко.

Він закликав владу повернутися до розбудови справжньої європейської демократичної держави, стати активним учасником інтеграційних процесів та західного альянсу демократій.

«Вважаю конче необхідним вже зараз провести серію телефонних переговорів з лідерами країн Сімки, керівництвом ЄС і НАТО та інших дружніх країн, аби висловити вдячність за незмінну підтримку і скоординувати подальші дії для протидії загарбницькій політиці Кремля», – зазначив Порошенко. А також ініціювати телефонну розмову Зеленського з президентом Байденом, аби подякувати за підтримку України і отримати з перших вуст інформацію про підсумки Женевського саміту.

«Раджу не шукати передчасної зустрічі з Путіним, намагаючись «побачити в його очах мир». Вона може стати пасткою. Тиснути на російського диктатора Зеленський має разом з нашими партнерами, шляхом багатосторонньої дипломатії, бо КВН сам по собі ніколи не переграє КДБ», – наголосив Петро Порошенко.

Він також закликав припинити непрофесійну практику постійних публічних претензій до лідерів країн-партнерів.

«Заява Президента США за підсумками саміту НАТО розставила усі крапки над «і». ...Відкладення надання Україні Плану дій щодо членства є оцінкою провалу реформ команди Зеленського, насамперед у сфері боротьби з корупцією та судочинства», – зауважив Порошенко.

«Майбутнє України – в НАТО. Росія – агресор, який не має права вето на наш стратегічний євроатлантичний вибір. Донбас та Крим – це Україна. Шлях до західних інтеграційних структур пролягає через реформи. Так виглядають для нас підсумки стратегічних дискусій світових лідерів, які протягом останнього тижня відбулися в рамках європейського турне Президента Сполучених Штатів», – вважає Порошенко.

«Як би ми критично не оцінювали владу всередині країни, як справжні державники готові діяти з нею єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та захисту країни від російської агресії. На відміну від влади, ми вміємо реалізовувати надзвичайно складні геополітичні завдання. А це вселяє оптимізм: рано чи пізно Україна вступить і до Європейського Союзу, і до НАТО», – переконаний лідер партії «Європейська Солідарність».