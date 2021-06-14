За Зеленського в другому турі проголосували б 60% виборців, за Порошенка - 40%, - опитування

Президентські вибори, якби вони відбулися у травні 2021 року, закінчилися б так само, як і два роки тому - Володимир Зеленський переміг би Петра Порошенка в другому турі.

Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня.

За Зеленського у першому турі готові проголосувати 31% виборців (серед тих, хто прийде на вибори та визначився з голосом), за Порошенка - 18,6%.

Юрій Бойко набрав би 12,7%, Юлія Тимошенко - 11,7%, Ігор Смешко - 5,7%, а з решти запропонованих соціологами кандидатів ніхто не набирає навіть 3,5%.

В умовному другому турі Зеленський переміг би Порошенка з результатом 59,8% на 40,2%, а Бойка - 73,7% на 26,3%.

Соціологи помітили суттєві відмінності за різними типами соціальних розмежувань. Якщо Зеленський має приблизно рівномірну підтримку у всіх регіонах, то Порошенко і Тимошенко не мають жодних шансів на півдні України, а Бойко - на заході.

Зеленського і Порошенка підтримують більш заможні респонденти, а Тимошенко і Бойка - менш заможні. Електорат Зеленського - молодший, ніж у Бойка чи Тимошенко, тоді як Порошенка підтримують приблизно однаково у різних вікових групах.

Соціологи опитали 2020 респондентів, теоретична похибка вибірки - не більше 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Нагадаємо, червневе опитування КМІС показало приблизно такі ж рейтинги: Зеленський - 30,6%, Порошенко - 17,4%, Тимошенко 12,7%, Бойко - 10,6%