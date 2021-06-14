Кубраков: у Києві в рамках “Великого будівництва” відремонтують Театральну площу

У Києві на Театральній площі біля Національного академічного театру опери та балету ім. Шевченка розпочався ремонт. Площу оновлять до 24 серпня у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



«Велике будівництво» допомагає Києву підготуватися до святкування 30-річчя Незалежності України. У рамках благодійної допомоги найбільші дорожньо-будівельні компанії України розпочали ремонт Театральної площі», - повідомив він.

За словами міністра, після старту ініційованої президентом Володимиром Зеленським інфраструктурної програми компанії-підрядники реалізували низку проєктів соціальної відповідальності.

«Після повені літа 2020 дорожні компанії України долучилися до відновлення доріг у постраждалих областях. Ремонти стосувалися не тільки державних, але і місцевих та навіть комунальних об’єктів інфраструктури», - нагадав Кубраков.

Також учасники «Великого будівництва» в минулому році відремонтували дорогу на території дитячої лікарні Охматдит, а цього року – навколо Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

«Звісно, це крапля у морі на фоні усіх проблем і викликів, які є у кожному місті та містечку країни. Та такі ініціативи важливо підтримувати та популяризувати, бо «Велике будівництво» – це про спільну справу, res publica», - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як до Дня незалежності створюють Дорогу єдності М-30. Цей маршрут, що став важливою частиною інфраструктурної програми Володимира Зеленського, матиме протяжність близько 1 400 км і з’єднає всю країну, від Львівської області до Луганської.