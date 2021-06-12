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Голова ОБСЄ вдруге з початку року відвідає Україну

Анн Лінде 13-15 червня приїде до Києва, а також відвідає Донбас.

Голова ОБСЄ вдруге з початку року відвідає Україну
Глава МИД Швеции Анн Линде
Фото: twitter.com/AnnLinde

Діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде здійснить візит до України 13-15 червня на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Це буде вже другий візит Лінде в Україну з початку Шведського головування в ОБСЄ.

"Ключовими темами переговорів Кулеби та Лінде стануть безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському та Чорному морях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри приділять окрему увагу крокам для розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

"Лінде відвідає разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, де особисто ознайомиться із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у січні нова голова ОБСЄ прибула в Україну з дводенним візитом.

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