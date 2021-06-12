Таран розповів, на що витратять $150 млн від Міноборони США

Друга частина безпекової допомоги Україні від Міноборони США буде спрямована на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран.

“Цей пакет допомоги спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби”, – сказав Таран.

Зокрема, йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних Сил України.

Таран зазначив, що стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США динамічно розвивається і це є запорукою зміцнення обороноздатності та практичної реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

“Партнери зі США надають нам безпрецендентну підтримку у посиленні нашої обороноздатності та національної стійкості. Протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд. доларів”, – додав міністр.

Він нагадав, що нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт “Про безпекове партнерство з Україною”, що, після підписання у Палаті представників, Сенаті і президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до $300 млн.

Нагадаємо, Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги у розмірі $150 млн для зміцнення обороноздатності України.