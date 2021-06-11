Україна має зробити більше, щоб повернути довіру Заходу, — Кіра Рудик

Уряду необхідно терміново відновити довіру до системи судочинства та провести зміни у антикорупційній сфері, а також здійснити реформу українських правоохоронних органів та Служби безпеки, вважають в "Голосі".

14 червня відбудеться саміт НАТО у Брюсселі, потім зустріч Джозефа Байдена з Путіним у Женеві, а вже у липні офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Така розстановка пріоритетів у США свідчить про вагомі вади зовнішньої політики України, вважає лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

«Є такий вираз — window — dressing. Українською — окозамилювання. Як на мене, він найкраще підходить для визначення зовнішньої політики часів Зеленського. Захід, очевидно, втомився від недотримання Україною численних обіцянок про реформи. Виписані американцями аванси не відпрацьовані. Тож наразі телефонний дзвінок між Байденом та Зеленським та запрошення до Білого дому лише в липні — це максимум, на який може розраховувати українська влада», — підкреслила Кіра Рудик у своїй колонці для видання Atlantic Council.

На думку лідерки «Голосу», наступний тиждень лише підкреслить вади такої політики. Адміністрація Зеленського має чесно собі зізнатися, що відсутність прогресу в отриманні ПДЧ вступу до НАТО — це невідповідність критеріям Альянсу.

«Це, насамперед, відповідальність президента. Влада має перейти від постійних докорів до реформ. І питання «Чому ми досі не в НАТО?», потрібно ставити, насамперед, собі», — наголосила народна депутатка.

Уряду необхідно терміново відновити довіру до системи судочинства та провести зміни у антикорупційній сфері, а також здійснити реформу українських правоохоронних органів та Служби безпеки. Потрібно припинити саботаж державних закупівель в оборонному секторі та активно захищати незалежне корпоративне управління на державних підприємствах.

«Якщо Україна бажає досягти прогресу у напрямку інтеграції до НАТО та ЄС, країна повинна посилити свої претензії на членство у західному світі. Цього можна досягти лише шляхом проведення гідних довіри реформ, які відображають зобов'язання України перед міжнародним співтовариством, одночасно просуваючи амбітний національний порядок денний перетворень у країні», — наголосила лідерка «Голосу».