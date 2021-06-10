"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"

П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко назвав перетином “червоних ліній” практику використання теми заручників і полонених для політичних атак проти опонентів.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

"Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених в політичній боротьбі. Але я готовий і до цього. Мене вже нічим не здивуєш", – сказав Порошенко в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу.

Порошенко підтвердив, що близько 1500 заручників на Донбасі були звільнені без участі Віктора Медведчука - кума російського президента Володимира Путіна.

"На першому етапі, зараз я вже можу це розкрити, для звільнення заручників і обміну полонених використовувалися сили СБУ. Робилося це на базі батальйонного або бригадного рівня. Зізвонювалися, обмінювалися – і це робилося за лічені дні після потрапляння в полон… Потім російська армія видала наказ – обміни заборонити і сформувати "обмінний фонд", – сказав Порошенко.

Він нагадав, що вимога щодо включення Медведчука до обмінного процесу пролунала під час переговорів у Нормандському форматі.

“Ці пропозиції прозвучали в тому числі і від Путіна. І я на це погодився. Тому що я готовий, я хочу повторити, хоч з "чортом лисим" говорити, для того щоб повернути людей додому”, - сказав Порошенко.

Він також розповів деталі звільнення кіборга, майора Гречанова (позивний "Рахман"). За його словами, керівник штабу Громадської організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан в інтересах російської сторони пропонував відпустити російського майора Старкова без рішення суду. Таке рішення означало б позбавлення України важливих аргументів у суді проти Російської Федерації.

"25 вересня суд виніс таке рішення щодо вироку – до 14 років цього майора засудити. Після цього в нього залишається час на апеляцію, який мав займати три-чотири місяці. Члени нашої команди, я так м’яко сформулюю, переконали його апеляцію не подавати. Він зробив відеозвернення до Путіна і сказав, що «я – майор збройних сил РФ, номер такий-то, частина така-то, 19 років я служу у збройних силах РФ, приїхав сюди за наказом свого командування на Україну, вбивати українців, і я прошу – витягніть мене звідси»", – нагадав Порошенко.

Він також заперечив твердження про те, що "Рахман" нібито був змушений чекати президента в аеропорту.

"Я хочу скористатися цією можливістю і подякувати цьому справжньому воїну, захиснику України за відмову брати участь у спектаклі, який розгортається з однією метою – політичної атаки на опозицію і розповсюдження теорії "зради", під якою я прожив п’ять років. І яка чітко координувалася з Кремля, а зараз – я вже не знаю, як там Єрмак переговорюється з Козаком чи з Сурковим і звідки він бере ці інструкції. Але я думаю, що Єрмаку краще подумати про свої розмови з Джуліані і про свою участь у справі «Вагнера»", – резюмував Порошенко.