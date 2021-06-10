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Італія заявила про підтримку європейських прагнень України

"Докладатимемо з нашого боку всіх можливих зусиль для їх підтримки".

Італія заявила про підтримку європейських прагнень України
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його країна підтримує європейські прагнення України.

Про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою в четвер, 10 червня.

За його словами, зміцнення відносин між Брюсселем і Києвом є дуже важливим для обох сторін.

"Я хочу наголосити, що ми цінуємо європейські прагнення України і докладатимемо з нашого боку всіх можливих зусиль для їх підтримки", - сказав Ді Майо.

"Ми дуже позитивно ставимось  і належним чином оцінюємо реформи, які здійснила Україна, у тому, що стосується співпраці з ЄС. Залишаємось на боці Києва, щоб допомогти йому здійснити ці реформи, аби у повному обсязі могла діяти Угода про асоціацію з ЄС", - додав італійський міністр.

Нагадаємо, що в 2020 році у Франції, Німеччині, Італії та Польщі було проведено опитування щодо євроатлантичної інтеграції України. Воно показало, що вступ України до ЄС підтримують 55% опитаних, а приєднання до НАТО - 38%.

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