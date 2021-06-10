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Київрада зменшила прохідний поріг для петицій до 6000 підписів

Час для голосування зменшено з 90 до 60 днів.

Київрада зменшила прохідний поріг для петицій до 6000 підписів
Фото: соцмережі

Київська міська рада на пленарному засіданні 10 червня зменшила кількість підписів, необхідних для підтримки електронних петицій, з 10 тисяч до 6 тисяч. Час для голосування зменшено з 90 до 60 днів.

Відповідні зміни до Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій підтримали 88 депутатів Києва, повідомляється на сайті Київради.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко пояснив, що прохідний бар'єр тепер відповідає 0,2% кількості населення міста.

"Системній критиці піддається кількість підписів, необхідних для підтримки електронних петицій, яка наразі становить 10 тисяч підписів за 90 днів, така кількість не є обґрунтованою з погляду на кількість населення столиці. Для розв’язання цього питання запропоновано встановити прохідний бар’єр для підтримки електронних петицій на рівні 0,2% кількості населення міста Києві, або ж 6 тисяч осіб, та зменшити час для голосування до 60 календарних днів із розрахунку 100 підписів за один календарний день", – сказав Бондаренко.

Зміни необхідної кількості голосів поширюються і на петиції, що знаходяться в процесі на сьогодні.

Згідно зі змінами у положенні, буде передбачено авторизацію громадян через офіційний вебсайт Київської міської ради, через картку киянина, "Bank-ID", "Mobile-ID", за допомогою електронного цифрового підпису. Планується, що у майбутньому голосувати можна буде і через додаток "Дія".

За даними Київради, з 1 жовтня 2015 року по 10 червня 2021 року в Києві було подано 6646 електронних петицій. З них набрали достатню кількість підписів тільки 57, причому остання - ще на початку 2020 року (про демонтаж пам'ятника Ватутіну).

Більше 6000 підписів набрали ще близько двох десятків петицій, серед яких кілька - про створення парку "Совські ставки".

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