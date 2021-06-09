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У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік

Трагедія сталася на вул. Декабристів, 10А.

У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
Фото: dsns.gov.ua

У Києві у ліфтовій шахті будинку на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому район, виявили тіло чоловіка.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"9 червня, о 15:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління по лінії служби "103" надійшло повідомлення про те, що на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому районі столиці у ліфтовій шахті знаходиться тіло людини", - йдеться в повідомленні.

На місце події було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на рівні 1 поверху у ліфтовій шахті знаходилося тіло чоловічої статі. Попередньо, там проводилися ремонтні роботи.

Рятувальники дістали загиблого із ліфтової шахти та передали його оперативно-слідчій групі, які й будуть встановлювати обставини трагічного випадку.

Раніше в червні у Польщі внаслідок аварії ліфта постраждали двоє українців.

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