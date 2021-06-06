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У Польщі внаслідок аварії ліфта постраждали двоє українців

Один чоловік у важкому стані.

У Польщі внаслідок аварії ліфта постраждали двоє українців
Фото: nr2.ru

У Польщі у результаті аварії ліфта постраждали двоє українців, яких госпіталізували.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на польські медіа.

Інцидент сталався у місті Лодзь, ліфт обірвався на 15-му поверсі будинку.

За інформацією рятувальників, двоє українців віком 41 і 42 роки працювали на даху ліфта, коли той несподівано обірвався і полетів вниз.

"Вони фарбували шахту ліфта. З незрозумілих причин пасажирська кабіна, на якій вони стояли, обвалився з 15-го поверху", – сказав представник пожежної охорони у Лодзі.

Обох чоловіків госпіталізували, один із них перебуває у важкому стані, другий має менш серйозні травми.

Поліція і прокуратура з'ясовують обставини нещасного випадку, зокрема, чи роботодавець добре подбав про безпеку.

Нагадаємо, торік у Києві в гіпермаркеті обірвався ліфт, загинув 52-річний вантажник торговельного центру.

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