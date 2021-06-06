У НАТО занепокоєні посиленням залежності Білорусі від Росії

В Альянсі також зауважили зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм.

Взаємодія Росії і Білорусі останнім часом викликає серйозне занепокоєння в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, пише Interfax.com.ua.

В інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag він сказав, що країни-члени НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між президентами Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, яка спостерігається останніми місяцями.

До того ж, за його словами, Білорусь стає "все більш залежною" від Росії.

Столтенберг застеріг Москву і Мінськ від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу, зазначивши, що НАТО готовий захищатися.

Генсек альянсу також зазначив зростаючу активність у відносинах між Росією і Китаєм, які, як він вважає, "все тісніше співпрацюють як у політичному, так і у військовому планах".

Столтенберг звернув увагу, що Москва і Пекін все частіше координують свої дії у міжнародних організаціях, зокрема, в ООН, а також "проводять спільні військові навчання, далекі польоти бойових літаків і морські операції, інтенсивно обмінюючись досвідом у сфері озброєнь і контролю над інтернетом".

"Це - новий вимір і серйозний виклик", – наголосив він.

Нагадаємо, "агресивні дії Росії" і міжнародні зміни в сфері безпеки, пов'язані з посиленням Китаю, обговорять на саміті НАТО 14 червня за участі президента США Джо Байден.

Столтенберг також заявив, що НАТО продовжить забезпечувати надійне стримування і захист від ворожих дій Росії, однак вірить в можливість діалогу з Москвою.