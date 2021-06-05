Біля берегів Туреччини знайшли нове велике родовище газу

Загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ в Чорному морі тепер становить 540 млрд кубометрів.

Туреччина виявила в Чорному морі нове родовище природного газу об'ємом 135 млрд кубометрів.

Про це заявив президент республіки Реджеп Тайіп Ердоган, передає агентство "Анадолу".

"Турецьке судно" Фатіх "виявило нове родовище природного газу об'ємом 135 млрд кубометрів в свердловині Амасра-1 на ділянці" Сакарья "в Чорному морі", - сказав Ердоган на церемонії відкриття порту Філіос.

Президент уточнив, що загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ в Чорному морі тепер становить 540 млрд кубометрів.

Нагадаємо, у лютому Китай виявив у Жовтому морі нове нафтогазове родовище з геологічними запасами не менше 100 млн тонн у нафтовому еквіваленті.