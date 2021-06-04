ВООЗ попереджає про нестачу вакцин у рамках програми COVAX

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про загрозу зриву реалізації програми COVAX через брак доз вакцин проти COVID-19.

Про це заявив помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард, повідомляє France24.

“Ми прогнозуємо нестачу, якщо не отримаємо дози. Ми все ще не на правильному шляху: у нас немає достатньої кількості доз із ряду країн, які ми повинні отримати в певні терміни, щоб допомогти світу вийти з цієї ситуації (пандемії коронавірусу – ред.)”, - сказав Брюс Ейлвард.

Він бачить дві головні загрози для реалізації програми: дефіцит запланованих пожертвувань у червні-липні, а також недостатні темпи вакцинації.

“Якщо ми збираємось досягти рівень вакцинації принаймні у 30-40% населення світу цього року, то ми повинні вакцинувати ще 250 мільйонів людей в період від сьогодні до кінця вересня”, - зазначив помічник гендиректора ВООЗ.

Нагадаємо, Україні виділено 1 776 000 доз вакцини від AstraZeneca/Oxford в рамках глобальної програми COVAX.