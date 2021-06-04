Україна збільшить миротворчий контингент у Конго

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) погодила направлення персоналу для участі у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання РНБО 4 червня.

“Члени Ради нацбезпеки і оборони погодили питання про направлення персоналу для участі України у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго”, - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Інформацію про збільшення контингенту підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Там уже є наш контингент. Зараз він буде на невелику кількість, але збільшуватись. Питання прийняте одноголосно”, - заявив Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Нагадаємо, в лютому в результаті збройного нападу невідомих загинув посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттаназіо.