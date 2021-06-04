В РНБО заявили, що скоро оприлюднять перелік олігархів

У список потраплять ті, хто має понад 1,2 млрд грн статків, а також є власником ЗМІ.

У Раді національної безпеки і оборони заявили, що найближчим часом оприлюднять перелік олігархів України.

Про це розповів на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов по завершенню засідання.

Він наголосив, що цей перелік буде публічним і відкритим, і туди потраплять лише ті, хто відповідає критеріям олігарха, зокрема - щодо статків у розмірі понад 1,2 млрд грн, а також ті, хто є власником ЗМІ.

"Такі люди діляться на дві категорії: одні кажуть, що не є олігархами, що вони - інвестори, називають інші тлумачення... Іншим навпаки дуже хочеться, щоб їх внесли в олігархи. Тому давайте дочекаємось прийняття закону і прийняття процедури", - зазначив Данілов.

Він також пояснив, що зараз РНБО збирає інформацію щодо потенційних олігархів. Після того як ця інформація буде оброблена, на її основі буде створено цей список.

Данілов також висловив сподівання, що депутати "не вихолостять президентський законопроєкт, як нещодавно спробували це зробити із законом про декларування".

"А якщо так станеться, то президент скористається своїм правом вето... Головні речі у цьому законі мають лишитися. Щоб не було так, як із законом, який вчора проголосував парламент, а Володимир Олександрович (Зеленський) заявив, що буде накладати вето", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, цей законопроєкт президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

Раніше Данілов говорив, що нині в Україні є 13 олігархів. Згідно з законопроєктом, олігархом є людина, яка бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єта, що має монопольне становище або який є суб'єктом природних монополій, а також підтверджена вартість активів якого перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це 2 млрд.270 млн грн).

Олігарху забороняється: здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій. Бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. Також особи, які включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Текст законопроєкту про олігархів є на сайті LB.ua.