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Підрозділи ДСНС провели масштабні тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій

До навчань були залучені рятувальники, сапери, авіатори, кінологи та психологи.

Сьогодні, 4 червня, на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС у місті Ромни Сумської області відбулися масштабні тренування всіх підрозділів ДСНС – рятувальників, саперів, авіаторів, кінологів та психологів. Про це повідомляє пресслужба МВС. Загалом було задіяно понад 630 рятувальників, 65 одиниць спеціальної та авіаційної техніки (вертольоти Мі-8, Н-225 Airbus, пожежні літаки Ан-32П).

Фото: mvs.gov.ua

«Кожен рік ми збираємося на комплексне навчання, на яке залучаємо всі підрозділі МВС. Сьогодні це були навчання на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я хочу, щоб кожен подивився, як ми укріпилися за останні роки, яку техніку використовуємо. Залучаємо літаки, вертольоти, дрони, спеціальні 8-тонні пожежні машини, кінологів. Коли подивишся на якусь велику пожежу, ситуацію із вибухами або терактом, то на місці пригоди завжди відчувається метушня. Мета цих навчань, щоб в метушні була логіка дій, і кожна служба її відпрацювала», - сказав очільник МВС Арсен Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що особовий склад відпрацював ситуації, які виникають в літній період – лісові пожежі, ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод.

«Для нас важливо відпрацювати як практичні дії наших рятувальників, так і їхню взаємодію з Нацполіцією, Нацгвардією, лісовим та газовим господарствами. Вважаю, що мета навчань досягнута і питання відпрацьовані», - зазначив глава ДСНС.

Під час навчань рятувальники також відпрацювали можливий сценарій ліквідації наслідків аварійного приземлення літака, розмінування території та гасіння лісової пожежі, а також зіткнення потяга з автобусом і автомобілем із загорянням та потерпілими.

На базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС рятувальники продемонстрували новітню техніку, зокрема мобільні шпиталі, один з яких було розгорнуто взимку на Прикарпатті під час пандемії короновірусної хвороби у час пікового навантаження на медичну систему регіону.

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