МВС до кінця року отримає 26 вертольотів Airbus

Французька компанія Airbus планує до кінця 2021 року передати Україні 26 вертольотів в рамках підписаного з МВС контракту.

Про це повідомляє пресслужба МВС за підсумками зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з делегацією компанії Airbus Group.

Під час зустрічі сторони обговорили прогрес у реалізації контракту МВС та Airbus Helicopters з постачання 55 вертольотів, а також перспективи розширення співробітництва.

“З огляду на зростання кількості авіаційної техніки, що надходить від виробника, в планах Міністерства внутрішніх справ активне розгортання системи обслуговування та ремонту вертольотів Airbus Helicopters в Україні. Центром технічної підтримки стане місто Ніжин Чернігівської області. У перспективі цей майданчик обслуговуватиме гелікоптери й наших європейських партнерів”, - наводить пресслужба слова голови МВС Арсена Авакова.

Зі свого боку французькі партнери повідомили про зміни в графіку постачання вертольотів в межах 2021-2022 років. Планується постачання 26 вертольотів у 2021 році та 18 – у 2022 році.

Делегація Airbus Group також зазначила, що наразі в тренінговому центрі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ монтується польотний тренажер-авіасимулятор (FFS) гелікоптера типу Н225 для підготовки авіаційного персоналу. Завершення монтажу і старт експлуатації заплановано на серпень 2021 року.

Вертольоти Н225 мають одну з найвищих швидкостей. Вони оснащені двома потужними турбінними двигунами.

У лютому 2020 авіатори Національної гвардії України пройшли навчання з управління французькими вертольотами Airbus Н-225 Super Puma.

14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі самі навчатимуть персонал.