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Антитерористичні навчання за участю тисячі силовиків та 100 одиниць спецтехніки провели у Вінниці

Правоохоронці ліквідували "диверсантів" та звільняли заручників.

Фото: mvs.gov.ua

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Вінницькій області провела планові антитерористичні навчання. Заходи проводились в обласному центрі та прилеглих районах, залучено було близько 1000 осіб особового складу та 100 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

За легендою тренувань, група умовних «терористів» прибула на територію міста для вчинення диверсійно-терористичних дій на об’єктах підвищеної небезпеки.

"Підрозділи боротьби з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію зловмисників, звільнення заручників та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій", - сказано в повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Головною метою заходу було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним і терористичним загрозами.

У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділи Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, Патрульної поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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