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Киян попередили про рясні опади з залповими грозовими дощами

За тиждень може випасти 60% місячної норми опадів.

Киян попередили про рясні опади з залповими грозовими дощами
Фото: Главком

Синоптики прогнозують сильні дощі в Києві на цьому тижні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Тиждень із 17 до 24 травня має бути дощовим. Можлива кількість опадів – близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Попереджають і про залпові грозові дощі", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з такими прогнозами робітники "Киїавтодору" перейшли на посилений режим роботи: очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень буде чергувати додаткова спецтехніка.

Нагадаємо, що три з перших чотирьох місяців 2021 року в Києві були більш вологими, ніж зазвичай.

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