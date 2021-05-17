Кінологічні пари змагалися у пошуку вибухівки, зброї та наркотиків.

У суботу, 15 травня, відбувся черговий відкритий турнір серед кінологів силових відомств та недержавних охоронних фірм пам’яті Героя України полковника Служби безпеки Дмитра Каплунова. Змагання проходили за програмою "Служба собак-детекторів".

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Участь в змаганнях взяли 66 представників. Серед них кінологи Нацполіції, СБУ Збройних сил України, Нацгвардії, Головного управління розвідки, Управління державної охорони, Прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій та приватних охоронних структур.

Кінологічні пари змагалися у пошуку вибухівки, зброї та наркотиків.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Інспектор-кінолог з Києва Ірина Конош зі своєю вихованкою німецькою вівчаркою Дог виборола срібло з пошуку вибухових речовин та зброї.

Вже третій рік поспіль першість з пошуку наркотичних речовин здобула заступник начальника кінологічного центру поліції Київщини Весна Лобода зі своїм напарником бельгійською вівчаркою по кличці Аід.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Інспектор-кінолог з Сумщини Максим Наумов разом зі своєю підопічною бельгійською вівчаркою Кора у своїй категорії здобули 2 місце.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у лютому минулого року Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак.