У Києві біля Посольства Російської Федерації відбувся Мітинг солідарності з Ізраїлем.

Про це інформує кореспондент Lb.ua.

Участь в акції взяли кілька десятків осіб. Вони тримали в руках плакати “HAMAS = RUSSIA”, “Ізраїль – ми з тобою”, “РФ – вбивця демократії”, “Fight HAMAS, fight terror”, “Israel and Ukraine – fighting for its existence!”.

“В останні дні Держава Ізраїль зазнала великої кількості ракетних ударів з боку терористичного угрупування ХАМАС, яке має єдину мету – повне знищення Ізраїлю. Проте, кому ж вигідне розпалювання нової хвилі агресії на Близькому Сході? Нам відомий лише один бенефіціар цього конфлікту - держава-терорист Російська Федерація. Керівництву якої байдуже, де вбивати демократію, знищувати людські долі – на сході України чи на Близькому Сході. Адже загрозою для існування путінського режиму є країни, які прагнуть миру та стабільності”, – зазначили організатори мітингу у cоцмережі Facebook.

Саме Росія завдяки своїм тісним стосункам із Іраном, Сирією, іншими диктаторськими режимами та терористичними організаціями типу ХАМАС легітимізує та спонсорує тероризм у світі, зазначили вони.

“Ми, свідомі громадяни та патріоти України, українці, євреї, кримці, люди інших національностей, що мирно живуть на нашій землі, разом виступаємо на підтримку Держави Ізраїль та проти російської гібридної загрози. Також ми пам’ятаємо, що в страшні дні літа 2014 українських бійців рятували ізраїльскі медики, а громадяни Ізраїлю, які народилися в Україні, допомагали Батьківщині всім необхідним. Тому ми стоїмо разом як єдиний український народ, який розуміє, поважає і підтримує право Ізраїлю на існування та захист від терористів своєї країни та її громадян, незалежно від їхньої національності”, – підсумували організатори.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Україні та іншим країнам за рішучу підтримку Ізраїлю у конфлікті з Палестиною.

Новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

З початку конфлікту з території Сектору Гази у напрямку Ізраїлю випустили майже 2500 ракет.

За останньою інформацією, кількість загиблих у Секторі Гази зросла до 174 осіб, серед них 47 дітей і 29 жінок. Ізраїльські чиновники заявляють, що у результаті нападів бойовиків на Ізраїль загинуло десять людей, зокрема двоє дітей.