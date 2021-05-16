Нетаньяху подякував Україні за рішучу підтримку Ізраїлю

Ізраїльський прем'єр вдячний за підтрику "права на самооборону від терористичних атак".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Україні та іншим країнам за рішучу підтримку Ізраїлю у конфлікті з Палестиною.

“Дякую за те, що ви рішуче підтримуєте Ізраїль і підтримуєте наше право на самооборону від терористичних атак”, – написав він у Твіттері.

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Thank you for resolutely standing with 🇮🇱 and supporting our right to self defense against terrorist attacks. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

12 травня Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайно зупинити військову ескалацію між Ізраїлем і Палестиною.

За словами палестинських чиновників, від початку бойових дій у понеділок у Секторі Гази вбили щонайменше 141 людину, зокрема 39 дітей та 22 жінок. Ізраїль заявляє, що серед загиблих - десятки бойовиків.

Десять людей, зокрема двоє дітей, були вбиті в результаті нападів бойовиків на Ізраїль, заявляють ізраїльські чиновники.

Cьогодні, 16 травня питання конфлікту обговорюють на засіданні Ради Безпеки ООН.