У відповідь Ізраїль продовжив наносити удари по об'єктах в Секторі Гази.

Палестинський воєнізований рух ХАМАС у ніч на неділю, 16 травня продовжив ракетний обстріл Ізраїлю.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на прес-службу ізраїльської армії.

"ХАМАС випустив шквал ракет з Гази по центральних і південних районах Ізраїлю. Чоловіки, жінки, діти і люди похилого віку зараз знаходяться в сховищах", – інформує армія.

П'ять ракет були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол" над південним містом Беер-Шева, а ще сім впали на відкритій місцевості.

Раніше ХАМАС оголосив, що опівночі запустить ракети по Тель-Авіву.

"Погроза нападу на місто сама по собі є порушенням міжнародного права. Якщо ХАМАС її здійснить, він знову порушить міжнародне право, завдаючи удару по мирних жителях", – зауважують військові.

У відповідь на запуски ракет Ізраїль продовжив наносити удари по об'єктах в Секторі Гази.

Газета The Times of Israel повідомила, що "в останні години по сектору було нанесено понад 100 ударів”.

Палестинські медики повідомили, в результаті ударів загинуло двоє людей, 25 отримали поранення.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у суботу, 15 травня ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі, де розташовувалися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази, до цього журналісти встигли покинули будівлю до атаки.

Після цього Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову. Нетаньягу зазначив під час розмови, що Ізраїль робить усе, щоб не заподіяти шкоди ні в чому не винним громадянам.

Близько 200 ракет було випущено по Ізраїлю зі Сектора Гази у ніч на суботу, 15 травня. 30 з них впали в Секторі Гази.

Українські дипломати разом зі своїми колегами з Ізраїлю відпрацьовують варіанти евакуації українців із сектора Гази. На консульському обліку перебуває понад 1500 українських громадян, які проживають на території конфлікту.