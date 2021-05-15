Зеленський переконаний, що Україна увійде до складу Європейського союзу (оновлено)

"Україна – це Європа. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня".

Україна обов’язкове увійде до складу Європейського союзу.

Про це президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи написав у Твіттері.

“Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. України обов’язково буде в Євросоюзі”, – йдеться у повідомленні.

Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. 🇺🇦 обов’язково буде в #EU 🇪🇺 pic.twitter.com/U2xxWKj9bx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

Оновлення 15:56. Зеленський додав, що приналежність України до Європи ніколи не викликала суперечок серед географів, але часто породжувала палкі дебати серед політиків.

“Та врешті-решт, як це й має бути у європейській країні, вирішальне слово в цих дебатах сказало українське суспільство. І сьогодні День Європи символізує для нас усвідомлення свого шляху та суспільний вибір на користь фундаментальних принципів і цінностей. Це демократія, свобода, рівність і гідність. Активне громадянське суспільство та прозора влада, підзвітна й підконтрольна йому. Єдині правила гри та правоохоронці й суди, які невідворотно реагують на їхнє порушення. Справедливі податки та відповідальні громадяни, які сплачують їх. Комфортне життя і щасливе майбутнє, рух до якого відбувається хорошими дорогами та чистими безпечними вулицями”, – сказав президент.

Зеленський зауважив, що “з 2014 року, коли сотні наших громадян віддали за цей вибір власне життя, а тисячі продовжують захищати його й нашу землю з початком війни на сході, День Європи назавжди став для нас особливим і знаковим днем”.

Він додав, що сьогодні серед наших європейських партнерів зміцнюється розуміння того, що Україна має неодмінно бути у складі об’єднаної Європи.

“Ми цінуємо визнання Євросоюзом цих прагнень України. І я вдячний тим державам – членам ЄС, які вже підтримали мою ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі. Переконаний, що це коло держав ставатиме дедалі ширшим”, – йдеться у заяві очільника країни.

За його словами, в Україні відбувається системна трансформація, завершуються та впроваджуються зміни, які відкладалися десятиліттями: зняття депутатської недоторканності, земельна реформа, протидія корупції та деолігархізація, реформа суду, прозорі цифрові процеси онлайн, децентралізація та посилення місцевого самоврядування.

“Це вже не просто обіцянки та плани. Це реальні дії та результати. Нещодавно Європейський Союз започаткував унікальний і важливий процес громадського обговорення. Та я переконаний, що дискусія в межах Конференції про майбутнє Європи не повинна обмежуватися кордонами ЄС, а має стосуватися й України – найбільшої європейської держави, що чітко заявила про свій вибір і захищає його восьмий рік поспіль”, – сказав Зеленський.

На його переконання, одним з результатів Конференції про майбутнє Європи мало б стати відкриття перспективи приєднання до ЄС тих європейських держав, які поділяють його фундаментальні цінності, готові не на словах, а на ділі виборювати їх і захищати. Україна є точно однією з таких країн.

“І ми щиро віримо, що незабаром зможемо відзначати в Україні не день, а рік Європи. Перший рік нашого повноцінного членства в ЄС. Перший серед майбутніх століть історії України у складі європейської родини. Бо Україна неможлива без Європи, а Європа неможлива без України”, – підсумував він.

Нагадаємо, у суботу, 15 травня Україна святкує День Європи. Це свято 5 травня відзначає Рада Європи та 9 травня – Європейський Союз.

У квітні Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина доручила оголосити та провести конкурс на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.