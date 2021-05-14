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Хакери, які зупинили бензопровід у США, перед цим атакували підрозділ Toshiba

Кіберзлочинці заявили про викрадення 740 Гб даних.

Хакери, які зупинили бензопровід у США, перед цим атакували підрозділ Toshiba
Фото: EPA/UPG

Французька компанія Toshiba Tec France Imaging System, яка є підрозділом японського конгломерату Toshiba, 4 травня зазнало хакерської атаки з боку угруповання DarkSide.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія стверджує, що завдана вірусом-шифрувальником шкода була мінімальною і жодного витоку даних не сталося.

В той же час японське видання NHK пише, що DarkSide на своєму сайті в даркнеті заявило про викрадення у Toshiba близько 740 гігабайтів інформації, в тому числі конфіденційної.

Нагадаємо, що 7 травня DarkSide здійснила кібератаку на паливну компанію Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензопроводу. Напад призвів майже до тижневої зупинки труби та дефіциту бензину на Східному узбережжі США.

Colonial Pipeline заплатило хакерам 5 млн доларів викупу за ключі дешифрування.

Хакерське угруповання DarkSide базується в Росії, але відхрещується від зв'язків з державою. Воно використовує вірус для шифрування даних у мережі жертви, а потім вимагає викуп. Викрадена інформація тих, хто відмовляється платити викуп, розміщується на сайті DarkSide Leaks, де її може купити будь-хто. У випадку з Colonial Pipeline мова приблизно про 100 Гб даних.

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