Фото: EPA/UPG

Американська трубопровідна компанія Colonial Pipeline в середу ввечері оголосила про відновлення роботи після шестиденного простою, спричиненого хакерською атакою.

Як повідомляє CNN, для повноцінного запуску бензинопроводу, який є одним з основних джерел пального для Східного узбережжя США, потрібно буде кілька днів.

"Деякі ринки, які обслуговуються Colonial Pipeline, можуть відчувати чи продовжуватимуть відчувати періодичні перебої в обслуговуванні під час запуску", - йдеться в заяві компанії.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Travis Dove/The New York Times

Фото: EPA/UPG

Вона буде прокачувати стільки бензину, дизелю та авіаційного пального, наскільки це буде можливо з огляду на безпеку.

Colonial Pipeline вийшов з ладу в п'ятницю, 7 травня. Його відключення вже через кілька днів призвело до дефіциту пального та його скуповування про запас. Велика кількість заправних станцій у штатах Вірджинія, Джорджія, Північна Кароліна та Південна Кароліна зупинились через відсутність бензину.

Пік дефіциту очікується в четвер-п'ятницю, після чого ситуація почне покращуватися.

Влада закликала американців утриматися від закупівель палива про запас і тим більше не використовувати для зберігання пального не призначені для цього ємності, такі як пластикові контейнери, сміттєві баки чи пакети.

Фото: r/IdiotsInCars

This lady put gas in a plastic bag!! 😳 pic.twitter.com/NidOlCzaVh — 🦋~~SHEILA~~🦋 (@sdr_medco) May 12, 2021

Нагадаємо, що Colonial Pipeline постачає близько 45% усього пального для Східного узбережжя США. Компанія транспортує бензин, дизель, авіаційне пальне і мазут з нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, через систему трубопроводів, що простягається від Техасу до Нью-Джерсі.

У ФБР заявили, що за атакою на Colonial Pipeline стоїть хакерське угрупування DarkSide. Воно використовує вірус для шифрування даних у мережі жертви, а потім вимагає викуп. Викрадена інформація тих, хто відмовляється платити викуп, розміщується на сайті DarkSide Leaks, де її може купити будь-хто. У випадку з Colonial Pipeline мова приблизно про 100 Гб даних.