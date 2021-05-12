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Суд в Росії арештував вбивцю, який влаштував стрілянину в школі Казані

Затриманий на суді не заперечував проти клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Суд в Росії арештував вбивцю, який влаштував стрілянину в школі Казані
Фото: EPA/UPG

Совєтський районний суд російського міста Казань заарештував на два місяці Ільназа Галявієва, який застрелив дев'ять людей в місцевій школі. Слідчий комітет висунув йому звинувачення за статтею про вбивство.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Галявієв на суді не заперечував проти клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Слідчий зазначив, що Ільназ Галявієв 11 травня в гімназії зробив 17 пострілів зі зброї, яку він приніс в школу. В результаті загинули 9 осіб, постраждали - 21. Крім того, за його словами, на першому поверсі він заклав біля входу в початковий клас саморобний вибуховий пристрій і привів в його в дію. Під час вибуху ніхто не постраждав.

Ільназ Галявієв, за його словами, вину визнав повністю. Він звинувачується в особливо тяжкому злочині, за вчинення якого передбачається покарання аж до довічного позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Ільназа Галявієва минулого року знайшли захворювання головного мозку. При цьому він не перебував на обліку у психіатра чи нарколога.

Нагадаємо, 11 травня у російському місті Казань у гімназії №175 сталася стрілянина, в результаті якої загинули дев'ять осіб, в тому числі семеро дітей, вчителька і ще одна співробітниця гімназії. Нападником виявився колишній учень цієї школи, 19 річний Ільназ Галявієв. 

Під час першого допиту після затримання він заявив, що влітку 2020 року в ньому "почав прокидатися монстр", і він почав всіх ненавидіти - а два місяці тому Галявієв, за його словами, усвідомив себе богом.

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