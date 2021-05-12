Через обстріли Ізраїлю в секторі Газа загинули 43 людини, в тому числі 13 дітей

У секторі Газа через обстріли Ізраїлю загинули 43 людини, в тому числі 13 дітей. Ще близько 290 палестинців отримали травми та поранення, пише Al Jazeera з посиланням на міністерство охорони здоров'я Гази.

"Протягом останньої години Ізраїль наніс два авіаудари. Один з них попав у автомобіль місцевого фермера, згідно з повідомленням свідка в північній частині Смуги Газа. П'ятеро фермерів загинули під час цієї атаки. Під час іншого удару в місті Газа під обстріл потрапив автомобіль. Свідки кажуть, що в машині загинули жінка з двома дітьми", - цитує видання свого кореспондента, який знаходиться у Газі.

Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським сектором Газа продовжуються з 10 травня. Ізраїль стверджує, що палестинські угрупування випустили в його сторону близько 1500 ракет. Внаслідок обстрілів загинули п'ять осіб, більше 200 отримали поранення.

Ізраїль відповідає бомбардуванням місць, що начебто належать палестинським збройним формуванням, а також по військових об'єктів та відділків поліції.

Новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.