У Держдепі обіцяють докласти зусиль для стримування мілітаризації Росії

Сполучені Штати стурбовані активним нарощуванням сил РФ у Чорноморському регіоні та докладатимуть зусиль для стримування російської мілітаризації в подальшому.

Про це заявив у вівторок на конференції "Україна у Вашингтоні" в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Філіп Рікер, передає “Укрінформ”.

"Ми вважаємо це чіткою загрозою для регіональної та міжнародної безпеки, і ми тісно працюватимемо з нашими союзниками й партнерами, щоб стримувати подальше нарощування (російських сил – ред.)", - заявив представник Держдепу.

У цьому зв'язку він підкреслив, що міжнародне співтовариство неодноразово висловлювало стурбованість у зв'язку зі скупченням російських військ навколо України до рівня, якого не було з 2014 року.

Рікер зауважив, що під час візиту минулого тижня до Києва держсекретар Блінкен пообіцяв продовжувати двосторонню взаємодію США й України щодо посилення українських ВМС у Чорному морі. У цьому зв'язку він нагадав, що наприкінці травня США передадуть Україні ще два катери типу Island – на додаток до двох, які Україна вже отримала в 2019 році.

"Сполучені Штати ніколи не коливатимуться щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, і це включає територіальні води", - підкреслив Рікер.

Він також заявив, що США однозначно "підтримують євроатлантичний вибір України".

У цьому зв'язку представник Держдепу підкреслив, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні військову підтримку, проводитимуть навчання, а також взаємодіятимуть з Україною для просування реформ.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗС України ввійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" і "Слов’янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.