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У США заявили про домовленість Байдена і Путіна про переговори щодо контролю над озброєннями

Зустріч президентів США і РФ може відбутися в червні.

У США заявили про домовленість Байдена і Путіна про переговори щодо контролю над озброєннями
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив про підготовку до переговорів між президентами США Джо Байденом та Росії Володимиром Путіним.

За його словами, лідери країн погодилися розглянути питання стратегічної стабільності та контролю озброєнь, передає Голос Америки.

"У моїй промові до Конференції щодо роззброєння я також заявив, що президент Байден та президент Путін погодились розглянути дискусії щодо стратегічної стабільності щодо низки питань контролю озброєнь та безпеки. Ми готуємося до цих дискусій", - зазначив Вуд після виступу на віртуальній конференції ООН присвяченій проблемам роззброєння.

Вуд також заявив, що США використають продовження дії СНО-3 на 5 років, щоб "разом з Росією, консультуючись з Конгресом, союзниками та партнерами, добиватись контролю озброєнь, який стосується усієї ядерної зброї Росії".

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія пропонує обговорити на передбачуваному саміті президентів питання контролю над озброєннями і безпеки.

За словами Лаврова, Росія все ще чекає від Вашингтона відповідей на питання, пов'язані з очікуваною зустріччю двох лідерів і що Москва запропонувала, щоб проблеми стратегічної стабільності в ядерній сфері, що стосуються як наступальних, так і оборонних озброєнь, зайняли центральне місце.

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися влітку, однак, точної дати не назвав.

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