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На постійній основі проти України працюють близько 7 000 співробітників російських спецслужб, – Баканов

Російські вербувальники змінили підхід і намагаються залучати не лише високопосадовців, а й більш широке коло громадян. 

На постійній основі проти України працюють близько 7 000 співробітників російських спецслужб, – Баканов
Фото: slovoidilo.ua

З території Росії розвідувально-підривною діяльністю проти України на постійній основі займаються близько 7 тис. співробітників спецслужб. Про це голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30", повідомляє пресцентр СБУ.

"Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, «офісні працівники»", – зазначив Іван Баканов. 

За його словами, цілями Росії в Україні є створення агентурної мережі, зрив міжнародної допомоги, провокування масових протестів та активна пропаганда. 

Також голова СБУ зазначив, що російські спецслужби змінили підхід до вербування і тепер намагаються залучити до співпраці не лише високопосадовців, а й більш широке коло громадян України. 

Водночас інший фактор, який слід враховувати – розгортання Збройних сил РФ вздовж кордону. За даними СБУ, бойовий і чисельний склад ударного угруповання сягає близько 100 тисяч осіб. Іван Баканов підкреслив, що серед усіх безпекових загроз, які постають перед сучасною Україною, саме РФ є визначальною. І з часом її розвідувально-підривна діяльність навряд чи суттєво знизиться. 

"Перед нами будуть нові виклики. Але Служба безпеки України до них готова. Бо ми вже 7 років успішно протидіємо Росії в цій гібридній війні", – заявив Іван Баканов.

Нагадаємо, що у лютому контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність агентурної мережі російської ФСБ, до якої входили колишні українські військові. Мережа діяла у п'яти областях. 

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