У Запоріжжі правоохоронці затримали 17-річного хлопція, який одягнув поліцейську форму, щоб "навести лад у місті".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Патрульні отримали виклик про конфлікт із поліцейським. Коли інспектори прибули на місце, то перед ними був молодий хлопець у поліцейській формі та заявник.

"Так інспектори познайомилися зі своїм "колегою". Його звати Максим і йому лише 17 років. Попри свій вік, юний "охоронець порядку" цікавиться законами та часто повідомляє про виявлені правопорушення в поліцію. Він відповідальний та хоче жити у безпечному просторі. Але вирішив піти далі й одягнув форму поліцейського, щоб допомогти навести лад у рідному місті", - розповіли в поліції.

Фото: МВС

Правоохоронці наголосили, що цивільним одягати форму поліцейського заборонено, адже це є правопорушенням. Форму вилучили, а з батьками підлітка буде проведено роботу.

"Однак, це не змінює той факт, що серед нашого молодого покоління є ті, хто всіляко прагне створити безпечний простір для комфортного життя й докладає для цього максимум зусиль. Якщо хлопець не змінить свого бажання бути охоронцем порядку в майбутньому, то чекатимемо його у лавах Національної поліції України. А поки - налагодимо з ним постійне спілкування і спрямовуватимемо його у прагненні до знань", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, у Києві чоловік у формі поліції застрелив водія Mercedes. Носіння поліцейської форми не працівниками поліції заборонено законодавством.