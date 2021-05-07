Будівництво мостів у Запоріжжі іде з випередженням графіка, попри несправність плавкрану, - Кубраков

Очікується, що ремонт пошкодженої частини крана буде здійснено у максимально швидкі терміни.

Зведення Запорізьких мостів у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває з випередженням графіку попри те, що плавкран LK-800 зараз потребує ремонту. Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Він розповів, що підрядна організація «ОНУР ТААХУТ» 6 травня повідомила про пошкодження дна крану LK-800 (відомого як «Захарій») об підводну скелю. Очікується, що ремонт пошкодженої частини крану буде здійснено у максимально швидкі терміни.

«Одразу наголошу на тому, що тимчасове призупинення роботи плавкрану не призупиняє саме будівництво, адже він використовується для доставлення та монтажу секцій виключно вантового мосту», - зазначив Кубраков.

Поки проводиться ремонт крану, роботи продовжуються на інших об’єктах. На низовій частині балкового мосту проходить насування прогонової будови, яке буде завершено до кінця цього року. У Кривій бухті триває збір секцій для вантового мосту – вже зібрано 4 з необхідних 12. На самому вантовому мості виконують роботи, для яких не потрібно залучати плавкран. У той же час, ведеться підготовка до будівництва транспортних розв’язок.

«Роботи цілодобово тривають одночасно на всіх мостах та розв’язках, які є частиною Запорізьких мостів. Тимчасова несправність плавкрану не впливає на загальний термін завершення проєкту», - наголосив Кубраков.