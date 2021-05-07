Львівську виправну колонію №48 виставили на приватизацію за 130 млн гривень

Фонд державного майна виставив на продаж Львівську виправну колонію (№48), яка не працює з 2018 року.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Загальна площа ділянки, яку можна буде пустити під забудову, становить 13 га, але об'єкт іде на приватизацію двома лотами: майно за адресою вул. Хуторівка, 2 (більше 10 га) продають за 132,6 млн гривень, а майно за адресою вул. Хуторівка, 4 (близько 3 га) - за 3,4 млн гривень.

"Попит очікуємо величезний. Забудовників це вже цікавить, бо тут можна побудувати не тільки житлову нерухомість, але й щось інфраструктурне - ТРЦ може бути, якась спортивна споруда, будь-що. Тут є і підстанції, і водовідведення, водопостачання - мрія забудовника", - сказав міністр.

Нагадаємо, що це друга в'язниця, яку Мінюст і Фонд держмайна виставили на приватизацію. Перший об'єкт - Ірпінський виправний центр (№132) в селищі Коцюбинське, яке є анклавом Київської області в Києві. Його поки що не змогли продати.

Усього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням.

Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це мільйони гривень видатків щороку.