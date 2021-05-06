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Кияни заплатили з початку року в бюджети всіх рівнів 42,1 млрд грн податків, - ДПС

Це на 12% перевищує минулорічні надходження за аналогічний період.

Кияни заплатили з початку року в бюджети всіх рівнів 42,1 млрд грн податків, - ДПС

У січні–квітні 2021 року столичні платники податків перерахували до бюджетів усіх рівнів 42 мільярди 110 мільйонів гривень, що на 4 мільярди 422 мільйони гривень, або на 12% перевищує минулорічні надходження за аналогічний період». Про це повідомила начальник Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна.

Так, за її словами, до Державного бюджету України платниками м. Києва у січні–квітні 2021 року сплачено 29 мільярдів 658 мільйонів гривень, що на 1 мільярд 691 мільйон гривень, або на 6 % більше ніж за відповідний період 2020 року.

При цьому зазначається, що зростання надходжень до Державного бюджету України впродовж січня – квітня 2021 року (у порівнянні з відповідним періодом 2020 року) відбулося за такими основними податками:

- податок на доходи фізичних осіб – 9 мільярдів 152 мільйони гривень, що більше на 24 % або на 1 мільярд 770 мільйонів гривень;

- податок на прибуток підприємств – 4 мільярди 820 мільйонів гривень, що більше на 2 % або на 85 мільйонів гривень;

- військовий збір – 1 мільярд 472 мільйони гривень, що більше на 19 % або на 236 мільйонів гривень.

«Зростання показників дохідної частини бюджету є спільним результатом платників податків та податківців м. Києва. Фахівці столичної ДПС працюють над забезпеченням сприятливих умов для повної та своєчасної сплати податків», – підкреслила Злата Лагутіна.

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