На трасі Н-24 у Миколаївській області зводять новий міст

Триває оновлення дорожньої інфраструктури Миколаївщини за програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». На трасі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв ведуться роботи з будівництва нового мосту через річку Гнилий Єланець, повідомив у Facebook голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

В ході реалізації проєкту реконструкції траси Н-24 буде створений новий відрізок дороги – існуючий поворот буде спрямлено, а міст через річку Гнилий Єланець замінять на новий. Споруда, зведена у 1958 році, останній раз відновлювалася у 1988 році. Потреба у реконструкції виникла через аварійний стан об’єкту та велику кількість ДТП, які траплялися на даній ділянці.

«На днях перевірив хід виконання робіт - графік дотримується, наразі залито половину із 30 свай. Буду й надалі контролювати хід робіт. Вже зараз бачу, що у графік підрядник вкладається та в найближчому майбутньому на Миколаївщині буде новий міст», - заявив Кім.