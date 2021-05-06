На трасі Н-24 у Миколаївській області зводять новий міст

Триває оновлення дорожньої інфраструктури Миколаївщини за програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». На трасі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв ведуться роботи з будівництва нового мосту через річку Гнилий Єланець, повідомив у Facebook голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
В ході реалізації проєкту реконструкції траси Н-24 буде створений новий відрізок дороги – існуючий поворот буде спрямлено, а міст через річку Гнилий Єланець замінять на новий. Споруда, зведена у 1958 році, останній раз відновлювалася у 1988 році. Потреба у реконструкції виникла через аварійний стан об’єкту та велику кількість ДТП, які траплялися на даній ділянці.
«На днях перевірив хід виконання робіт - графік дотримується, наразі залито половину із 30 свай. Буду й надалі контролювати хід робіт. Вже зараз бачу, що у графік підрядник вкладається та в найближчому майбутньому на Миколаївщині буде новий міст», - заявив Кім.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів про ціліпрограми на 2021 рік щодо розбудови мережі автодоріг країни. Протягом року планується побудувати, відремонтувати та реконструювати 6500 км доріг та 245 штучних споруд.