В Укравтодорі показали, як зміцнюють Харківську об’їзну дорогу

У рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» дорожники розпочали роботи з влаштування армувальних геосинтетичних матеріалів (АСМ) та георешітки з композитної арматури на ділянці дороги М-03, котра є частиною Харківської кільцевої дороги. Це дозволить мінімізувати дефекти дорожнього покриття, підвищити несну здатність і запобігти виникненню тріщин, повідомив Укравтодор.
В установі розповіли, що на об’єкті застосовано синтетичний матеріал, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді геоґраток, геотекстилю чи геокомпозиту на основі полімерів. Використання такої технології дасть змогу запобігти утворенню колій та тріщин.
Композитна арматура має вигляд прямолінійних прутів або довгих канатів з характерними поперечними ребрами, що служать для збільшення надійності її зчеплення з бетоном.
Станом на кінець квітня на об’їзній Харкова влаштовано 16 км першого шару дорожнього покриття та відфрезовано 33,2 км старого покриття.
Нагадаємо, ранішезаступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко проінспектував хід робіт з будівництва південного обходу міста Дніпра. За словами Тимошенка, роботи на об’єкті можуть бути завершені до цьогорічного Дня Незалежності