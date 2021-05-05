В Укравтодорі показали, як зміцнюють Харківську об’їзну дорогу

Це дозволить мінімізувати дефекти дорожнього покриття, підвищити несну здатність і запобігти виникненню тріщин.

У рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» дорожники розпочали роботи з влаштування армувальних геосинтетичних матеріалів (АСМ) та георешітки з композитної арматури на ділянці дороги М-03, котра є частиною Харківської кільцевої дороги. Це дозволить мінімізувати дефекти дорожнього покриття, підвищити несну здатність і запобігти виникненню тріщин, повідомив Укравтодор.

В установі розповіли, що на об’єкті застосовано синтетичний матеріал, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді геоґраток, геотекстилю чи геокомпозиту на основі полімерів. Використання такої технології дасть змогу запобігти утворенню колій та тріщин.

Композитна арматура має вигляд прямолінійних прутів або довгих канатів з характерними поперечними ребрами, що служать для збільшення надійності її зчеплення з бетоном.

Станом на кінець квітня на об’їзній Харкова влаштовано 16 км першого шару дорожнього покриття та відфрезовано 33,2 км старого покриття.