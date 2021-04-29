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На Франківщині відремонтували міст на ключовій трасі регіону

Міст довго перебував в аварійному стані.

Відновлення мостів по всій країні залишається пріоритетом програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». В Івано-Франківській області на трасі Н-10 капітально відремонтували міст через річку Луква, повідомляє обласна державна адміністрація.

Шлях Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига є однією з ключових транспортних артерій регіону. Вона проходить по території трьох областей і веде до кордону з Молдовою.

За словами голови ОДА Андрія Бойчука, міст довго перебував в аварійному стані, тому його ремонт важливий як з точки зору покращення дорожньої мережі області, так і для безпеки руху.

На мості довжиною 54 метри та шириною в 15 метрів зробили дренаж і гідроізоляцію, забетонували монолітні плити, поклали нове асфальтобетонне покриття, а також встановили освітлення, нове бар’єрне і перильне огородження, облаштували тротуари та нанесли нову розмітку. Все – за європейськими стандартами якості.

Якповідомляв координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, у середу в Одеській області відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман. Цей відомий довгобуд завершили в рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво», розширивши проїжджу частину до 6 смуг руху.

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