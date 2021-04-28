Збільшення власного газовидобутку забезпечить зростання річного ВВП України на 3%, - дослідження

Україна має достатньо власних запасів газу, щоб повністю відмовитися від його імпорту. Про це йдеться в незалежному дослідженні, підготовленому на основі методології, розробленої міжнародною консалтинговою компанією KPMG в Україні, пишуть "Українські новини".

Наразі, за підрахунками експертів, країна має 780 млрд м3 газу потенційно доступних для видобутку. Цих запасів газу вистачить на 25 років за умови щорічного споживання на рівні 30 млрд м3 на рік.

"Україна має потенціал для повного заміщення імпорту газу в разі реалізації нових газовидобувних проєктів. Але наразі наша економіка залишається залежною від імпорту енергоносіїв, що становить ризики для безпеки держави. Українські газовидобувні компанії здатні зростити видобутку газу до 30 млрд м3 газу на рік впродовж десяти років. Це дасть змогу повністю відмовитися від його імпорту та забезпечити енергетичну незалежність", – говориться в дослідженні. Також таке зростання виробництва приведе до створення 22 тис. нових робочих місць в секторі, збільшення відрахувань до бюджету на 145 млрд грн та зростання ВВП на 345 млрд грн.

Для забезпечення країни власним газом, зазначають у Нафтогазі, необхідно реалізувати "Сценарій розвитку". Це комплекс ініціатив, розроблених Нафтогазом і приватними компаніями, спрямованих на поступову заміну імпортованого газу у період 2021-2030 рр. і досягнення енергетичної незалежності до 2030 року. На відміну від консервативного підходу, який передбачає використання лише наявних родовищ, зазначають у компанії, "Сценарій розвитку" пропонує активно розробляти нові ділянки. Насамперед це стосується Юзівської площі, Карпатського регіону та покладів у шельфі Чорного моря.

За даними компанії, реалізація нових масштабних газовидобувних проєктів створить потужний економічний ефект до 2030 року. А саме, додасть 825 млрд грн до ВВП країни, 347 млрд грн фіскальних доходів та створить 440 тис нових робочих місць.

"Нафтогаз уже розпочав проєкти на нових ділянках, довірених нам країною, – Юзівській площі, в Чорному морі, та ділянках у межах угод про розподіл продукції. Ми розраховуємо наростити до 600 млрд м3 запасів газу впродовж наступних 5 років. Це означає не лише перехід від утримання видобутку газу до його сталого збільшення. Це також і значні ефекти для економіки країни: газовидобування може стати одним із її потужних двигунів. Ми залучаємо міжнародні інвестиції, експертизу та нові технології, щоб це стало реальністю. І сподіваємося, що будемо єдині в нашому баченні та наших прагненнях із усіма зацікавленими сторонами", – зазначив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.

Також, зазначають у Нафтогазі, реалізація запропонованого "Сценарію розвитку" дозволить збільшити відрахування до місцевих бюджетів у регіонах проведення видобувної діяльності. Ці кошти вже використовуються на поліпшення якості життя громад. У період з 2015 по 2020 роки Група Нафтогаз в цілому інвестувала 250 млн грн в ініціативи у сфері соціальної інфраструктури.