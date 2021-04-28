"Нафтогаз" удвічі збільшив витрати на зарплати та премії керівництву в 2020 році

У той же час виплати членам наглядової ради зменшилися до 20 млн гривень з 35 млн.

НАК "Нафтогаз України" у 2020 році збільшив витрати на виплати зарплат і премій керівництву до 672 млн гривень, в порівнянні з 343 млн гривень у 2019 році.

Про це повідомляє "Цензор.Нет" з посиланням на фінансовий звіт компанії за 2020 рік.

Згідно з документом, йдеться про виплати ключовому управлінському персоналу, який протягом 2020 року складався в середньому з п'яти членів правління та 12 директорів.

У той же час виплати членам наглядової ради "Нафтогазу" 2020 році зменшилися до 20 млн гривень з 35 млн. Так, примії членів наглядової ради склали 18 млн грн (в 2019 році - 29 млн грн), ще 2 млн грн було направлено на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків членів наглядової ради (проїзд, проживання, телефонний зв'язок і т.д. ), і страхування відповідальності цих посадових осіб.

Нагадаємо, у проєкті фінплану "Нафтогазу" на 2021 рік зазначається, що збитки НАКу в 2020 році склали 11,8 млрд грн.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік. До сплати податків збиток "Нафтогазу" у 2020 році становив 11,95 млрд грн.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, коментуючи оприлюднені відомості, назвав їх некоректними.

У грудні 2020 року Кабмін затвердив фінансовий план "Нафтогазу" на 2020 рік, який передбачає отримання чистого прибутку в розмірі 11,49 млрд грн, а також збільшення фонду оплати праці більше ніж в 2 рази.

У 2019 група "Нафтогаз" отримала консолідований чистий прибуток після оподаткування в розмірі 63,3 млрд грн, у тому числі 55,7 млрд грн виплат від російського "Газпрому" за результатами перемоги у Стокгольмському арбітражі.