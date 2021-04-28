Міст тепер має по три смуги в обидвох напрямках.

У середу, 28 квітня, в Одеській області відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман.

Про це повідомив "Укравтодор".

Фото: od.ukravtodor.gov.ua Було

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua Стало

Міст через лиман розташований на 445 кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса.

Мостовий перехід був побудований в 1993-1997 роках, тоді він мав по дві смуги в обидві сторони. Під час ремонту, який виконувало ТОВ "Маст-Буд", міст через Хаджибейський лиман під 3-смуговий автомобільний рух в кожному напрямку. Вони розділені двобічною металевою бар’єрною огорожею.

За даними "Укравтодору", середньодобова інтенсивність руху на мосту становить до 35 тисяч автомобілів. Після ремонту він зможе витримати потік у 60 тисяч автомобілів на добу.