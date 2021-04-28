Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду "Спутнік V"
Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду "Спутнік V"
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну" (оновлено)
У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну" (оновлено)
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
ГоловнаЕкономікаДержава

Міст через Хаджибейський лиман відкрили після капітального ремонту

Міст тепер має по три смуги в обидвох напрямках.

У середу, 28 квітня, в Одеській області відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман.

Про це повідомив "Укравтодор".

Було
Фото: od.ukravtodor.gov.ua
Було

Стало
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Стало

Міст через лиман розташований на 445 кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса.

Мостовий перехід був побудований в 1993-1997 роках, тоді він мав по дві смуги в обидві сторони. Під час ремонту, який виконувало ТОВ "Маст-Буд", міст через Хаджибейський лиман під 3-смуговий автомобільний рух в кожному напрямку. Вони розділені двобічною металевою бар’єрною огорожею.

За даними "Укравтодору", середньодобова інтенсивність руху на мосту становить до 35 тисяч автомобілів. Після ремонту він зможе витримати потік у 60 тисяч автомобілів на добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також