"Укрзалізниця" почала пошук нового голови правління

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" вирішила почати конкурсний відбір на посаду голови правління компанії.

На сайті УЗ повідомляється, що для цього планується залучити професійного консультанта з підбору управлінського персоналу (під час минулого конкурсу це була фірма Boyde).

"Наглядова рада прийняла рішення розпочати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління АТ «Укрзалізниця» та з цією метою доручила правлінню здійснити підготовчі дії для залучення професійного консультанта з відбору персоналу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що попередній конкурс на посаду голови правління УЗ відбувся у 2020 році. Виграв його Володимир Жмак, який тоді займав посаду члена наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

Він очолював залізницю менше семи місяців, і у березня 2021 року уряд звільнив Жмака за поданням наглядової ради.

Зараз компанію в статусі в.о. очолює член правління Іван Юрик.