Мінекономіки пообіцяло не допустити дефіциту дизелю в травні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства обіцяє не допустити дефіциту дизелю в травні.

Про це йдеться у повідомленні міністерства за підсумками наради з питань балансу дизельного палива на ринку України.

Загроза дефіциту виникла через зупинку поставок з Росії і закриття на ремонт Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі, але міністерство впевнене, що його вдасться уникнути.

"Мінекономіки в щоденному режимі здійснює моніторинг залишків дизельного палива. Станом на сьогодні місячний об’єм дизпалива на ринку України є оптимальним та збалансованим для забезпечення усіх необхідних ринкових процесів", - сказав міністр Ігор Петрашко.

Трейдери, які взяли участь в нараді, повідомили, що на травень планується збільшення постачання дизпалива до України з Білорусі, Литви, Угорщини, Туреччини, в тому числі шляхом збільшення поставок морським транспортом

Міністерство домовилося з "Укрзалізницею", що в разі необхідності компанія забезпечить додаткову доставку з портів палива, ввезеного на територію України морським транспортом.

На сайті УЗ повідомляється, що вона готова забезпечити вивіз через морські порти до 200 тис. тонн нафтопродуктів на місяць.

В робочому парку "Укрзалізниці" є 1300 цистерн, у тому числі 952 - для перевезення світлих нафтопродуктів. Ще до 300 цистерн планується відремонтувати та задіяти в роботу у травні-червні.

Нагадаємо, що трейдер Proton Energy, який раніше постачав російські нафтопродукти в Україну, з 1 квітня перестав це робити через тиск СБУ на пов'язані з ним заправки Glusco. Крім того, у травні зупиняється на ремонт Мозирський НПЗ, який є одним з основних виробників дизпалива для України.